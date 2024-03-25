Паводки оставили бездомными 10 тыс жителей Казахстана

Порядка 10 тыс жителей Казахстана из разных областей были вынуждены оставить свои дома и переселиться во временные пункты содержания из-за начавшегося весеннего половодья. Президент страны резко раскритиковал чиновников, не обеспечивших должной подготовки к сезону паводков.

Более 10 тысяч человек были эвакуированы из населенных пунктов, находящихся под угрозой наводнения в Казахстане.

"В Туркестанской, Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Улытауской и Абайской областях спасено и эвакуировано 10 587 человек, из них 5 101 детей. В пунктах временного размещения находятся 5 497 человек, из них 1 739 детей в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Абайской областях"

– МЧС Республики

Масштабы бедствия и оперативность спасения

Паводки и наводнения стали серьезным испытанием для местного населения. Большое количество домов было затоплено, а люди оказались в зоне повышенной опасности. В этой критической ситуации сотрудники МЧС Казахстана действовали оперативно и профессионально, начав эвакуацию пострадавших сразу после получения информации о бедствии.

Благодаря слаженной работе спасателей и грамотной организации спасательных работ удалось минимизировать ущерб от наводнений и обеспечить безопасность людей.

В то же время нерасторопность чиновничьего аппарата вызвала гнев президента страны Касым-Жомарта Токаева. В частности, строгий выговор был объявлен первому заместителю главы правительства Роману Скляру

«Министру водных ресурсов и ирригации Нуржану Нуржигитову, строгий выговор и предупреждение о неполном служебном соответствии - акимам Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областей, строгий выговор – акимам Атырауской, Акмолинской, Алма-Атинской, Павлодарской областей и области Абай" – пресс-служба президента