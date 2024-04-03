Паводки и сели в Узбекистане: синоптики предупредили о возможных ЧС

Наводнения угрожают жителям большей части Узбекистана. По данным метеорологов, из-за сильных дождей в 9 областях страны могут произойти сели и паводки.

ЧП природного характера могут захлестнуть Узбекистан, предупредили в Узгидромете.

С 12 апреля в Узбекистане ожидаются сильные дожди, из-за которых могут произойти "селе-паводковые явления". Они завершатся лишь к 15 апреля.

"По территории республики возможно скопление дождевой воды, что может привести к подтоплению"

– Узгидромет

Метеорологи обещают ливни в девяти областях Узбекистана. Всего в стране 14 регионов.

Жителей этих регионов и туристов призывают быть бдительными и не забывать о мерах предосторожности.

Паводки в Казахстане

В Казахстане, также на большей части страны, объявлен режим ЧС природного характера из-за паводков. Разгул стихии коснулся Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областей. Проходят массовые эвакуации.

© Фото: Акимат Западно-Казахстанской области

Президент Казахстана еще несколько дней назад назвал ситуацию самой крупной природной катастрофой за последние 80 лет. Касым-Жомарт Токаев призвал народ Казахстана сплотиться, чтобы пережить все сложности.

Паводки в России

В России ЧП коснулось Оренбургской области – вода, в том числе из реки Урал, затопила Орск, в скором времени ожидается затопление Оренбурга.

Обостряется ситуация и в Курганской области.

Причин аномальных паводков несколько. Это и обильные снегопады зимой, и раннее таяние снега, и промерзшая земля, которая не впитывает воду, и дожди. Усугубляет проблему состояние некоторых технических сооружений: так, после неоднократного прорыва дамбы в Орске открыто уголовное дело.