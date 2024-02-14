Павлодарский золотой рудник на месяц приостанавливает работу

Павлодарская обогатительная фабрика "Майкаинзолото" приостанавливает свою работу после трагедии с провалившимся автобусом, однако ее работники уволены не будут – они отправятся в отпуск, в котором будут получать половину своей зарплаты.

Уже до конца недели золотообогатительная фабрика "Майкаинзолото" в Павлодарской области Казахстана приостановит работу, а ее сотрудники уйдут в вынужденный отпуск - за простой они будут получать половину зарплаты, пишет Павлодар-онлайн.

"На вынужденном простое с оплатой 50% находится 153 работника. Это 109 работников шахты и 44 человека, работающие на участке горной техники"

- управление труда Павлодарской области

Причина вынужденного простоя – отсутствие запаса сырья, добычу которого приостановили после трагедии с автобусом, провалившимся под землю.

Обогатительная фабрика остановится уже 22-23 февраля. Возобновить ее работу планируется 1 апреля.

Напомним, трагедия случилась 4 января - в очистное пространство неработающей шахты на территории АО "Майкаинзолото" провалился автобус, двоих из четырех его пассажиров нашли мертвыми, поиски двух других прекратили лишь через месяц. Спасатели не рискнули продолжить их из-за высокого риска обвала грунта.