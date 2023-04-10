Павлодар на два дня частично останется без электричества

Опубликовано: 9:52, 10 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Электричество на два дня отключат сегодня в Павлодаре. Без света 10 и 11 апреля окажутся несколько жилых дома, а также магазины, кафе, прокуратура и детский сад.

В Павлодаре из-за ремонта энергосетей на два дня будет отключена подача электроэнергии в несколько многоэтажных зданий.

Отключения в Павлодаре состоятся 10 и 11 апреля. Здания обесточат в понедельник до 17:00. Свет отключат по следующим адресам: улица Торайгырова, дом 73, в котором расположен обменный пункт, а также дом 75 - районная прокуратура; улица Едиге би, дом 76, где находятся кафе и офис юриста, дом 76/1 - детский сад №17, а также дом 76/2, организация «Нокко»; улица Ак.Бектурофва, дома 17, 19, 21, в них размещены магазины, салоны, офисы, швейная мастерская, аптека, музей грампластинок и Домком.