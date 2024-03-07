Вестник Кавказа

Патрушев прибыл в Казахстан

Патрушев прибыл в Казахстан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Секретарь Совбеза России прилетел в Казахстан. Он примет участие во встрече секретарей СБ стран-членов ШОС, которая пройдет в Астане.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл сегодня в Казахстан, сообщает пресс-служба аппарата СБ России.

Там сообщили, что Патрушев примет участие в ежегодной встрече секретарей СБ стран, которые входят в Шанхайскую организацию сотрудничества.

Стоит отметить, что встреча секретарей пройдет со 2 по 3 апреля в Астане. Мероприятие состоится под председательством Казахстана.

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