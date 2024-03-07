Патрушев прибыл в Казахстан

Секретарь Совбеза России прилетел в Казахстан. Он примет участие во встрече секретарей СБ стран-членов ШОС, которая пройдет в Астане.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл сегодня в Казахстан, сообщает пресс-служба аппарата СБ России.
Там сообщили, что Патрушев примет участие в ежегодной встрече секретарей СБ стран, которые входят в Шанхайскую организацию сотрудничества.
Стоит отметить, что встреча секретарей пройдет со 2 по 3 апреля в Астане. Мероприятие состоится под председательством Казахстана.