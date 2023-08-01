Патрушев отметил снижение экстремистских преступлений на Северном Кавказе

Секретарь Совбеза РФ констатировал сокращение числа экстремистских преступлений в республиках СКФО. Это стало возможным, в том числе, благодаря координации действий правоохранительных органов и органов исполнительной власти в регионе.

На Северном Кавказе за последний год наблюдается заметное снижение числа преступлений на почве экстремизма.

По словам секретаря Совбеза РФ, число данный показатель упал на треть, что свидетельствует об успешной координации действий правоохранительных органов и органов исполнительной власти в регионе. В рамках проведенной работы за экстремистскую деятельность было осуждено почти четыре с половиной сотни лиц.

«Результатом проведенной в округе скоординированной работы правоохранительных органов и органов исполнительной власти стало сокращение на треть количества преступлений экстремистской направленности. Дополнительно выявлено более 50 лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности, 449 лиц осуждены за преступления экстремистской направленности»

– Николай Патрушев

Также Патрушев отметил, что более 50 экстремистов были выявлены в ходе проведенной работы, их причастность к экстремистской деятельности также подтверждена.

В заключение он подчеркнул, что вопросы обеспечения национальной безопасности и общественно-политической стабильности на Северном Кавказе – приоритет в работе Совбеза, который активно взаимодействует с местными властями региона для координации действий по обеспечению безопасности. Тесное сотрудничество и обмен информацией позволяют эффективнее реагировать на угрозы и вызовы, стоящие перед регионом.