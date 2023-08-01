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Двух жителей Дагестана обвинили в экстремизме

Двух жителей Дагестана обвинили в экстремизме
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Двоих жителей Дагестана задержали по обвинению в экстремистской деятельности. Они планировали отправиться в Сирию для участия в боевых действиях на стороне ИГИЛ (запрещена в РФ).

В отношении двоих дагестанцев возбудили уголовное дело, их обвиняют в экстремистской деятельности и попытке вступить в ряды террористической организации в другой стране, сообщает пресс-служба СКР по РД.

Как заявили в ведомстве, двое парней планировали отправиться в Сирию, где собирались воевать на стороне запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Кроме того, они симпатизировали экстремистской идеологии.

Однако свои замыслы преступники не смогли реализовать – турецкие правоохранители пресекли их попытку отправиться в Сирию. Теперь задержанным грозит до 20 лет тюрьмы.

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