Двух жителей Дагестана обвинили в экстремизме

Опубликовано: 11:51, 1 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Двоих жителей Дагестана задержали по обвинению в экстремистской деятельности. Они планировали отправиться в Сирию для участия в боевых действиях на стороне ИГИЛ (запрещена в РФ).

В отношении двоих дагестанцев возбудили уголовное дело, их обвиняют в экстремистской деятельности и попытке вступить в ряды террористической организации в другой стране, сообщает пресс-служба СКР по РД.

Как заявили в ведомстве, двое парней планировали отправиться в Сирию, где собирались воевать на стороне запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Кроме того, они симпатизировали экстремистской идеологии.

Однако свои замыслы преступники не смогли реализовать – турецкие правоохранители пресекли их попытку отправиться в Сирию. Теперь задержанным грозит до 20 лет тюрьмы.