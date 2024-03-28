Вестник Кавказа

Патрушев обсудил с коллегой из Ирана вопросы безопасности в регионе

Али Ахмадиан и Николай Патрушев
© Фото: сайт Совбеза России
Встреча Патрушева и Ахмадиана прошла на территории Казахстана. Стороны поговорили о вопросах региональной безопасности.

Во вторник, 2 апреля, секретарь Совбеза России пообщался в Астане с иранским коллегой. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте Совбеза РФ.

Центральной темой разговорра Николая Патрушева и Али Ахмадиана стала региональная безопасность.

"На переговорах с секретарем Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Ахмадианом состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности"

– пресс-службе Совбеза

Переговоры прошли в преддверии ежегодной встречи секретарей Совбезов стран ШОС.

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