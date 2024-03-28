Патрушев обсудил с коллегой из Ирана вопросы безопасности в регионе

Встреча Патрушева и Ахмадиана прошла на территории Казахстана. Стороны поговорили о вопросах региональной безопасности.
Во вторник, 2 апреля, секретарь Совбеза России пообщался в Астане с иранским коллегой. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте Совбеза РФ.
Центральной темой разговорра Николая Патрушева и Али Ахмадиана стала региональная безопасность.
"На переговорах с секретарем Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Ахмадианом состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности"
– пресс-службе Совбеза
Переговоры прошли в преддверии ежегодной встречи секретарей Совбезов стран ШОС.