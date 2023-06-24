Патриарху Кириллу вручили орден мусульман России

Духовное управление мусульман России наградило патриарха Кирилла орденом Почета "Аль-Фахр". Там отметили, что труд патриарха служит ради единства страны.
Глава Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин наградил патриарха Московского и всея Руси Кирилла орденом почета "Аль-Фахр" I степени, сообщает пресс-служба ДУМ РФ.
Вручение произошло на заседании Межрелигиозного совета России. Орден Почета "Аль-Фахр" - высшая награда российских мусульман.
Во время вручения награды Гайнутдин отметил большой личный вклад патриарха в укрепление межрелигиозных отношений РПЦ и мусульманского мира. Он также выделил его многолетний труд, служащий ради единства России.
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