Вестник Кавказа

Патриарху Кириллу вручили орден мусульман России

Патриарху Кириллу вручили орден мусульман России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Духовное управление мусульман России наградило патриарха Кирилла орденом Почета "Аль-Фахр".  Там отметили, что труд патриарха служит ради единства страны.

Глава Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин наградил патриарха Московского и всея Руси Кирилла орденом почета "Аль-Фахр" I степени, сообщает пресс-служба ДУМ РФ.

Вручение произошло на заседании Межрелигиозного совета России. Орден Почета "Аль-Фахр" - высшая награда российских мусульман.

Во время вручения награды Гайнутдин отметил большой личный вклад патриарха в укрепление межрелигиозных отношений РПЦ и мусульманского мира. Он также выделил его многолетний труд, служащий ради единства России.

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