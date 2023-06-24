Патриарх Кирилл призвал мятежников одуматься

Опубликовано: 18:27, 24 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава РПЦ Патриарх Кирилл призвал сегодня членов ЧВК "Вагнер" прекратить разжигание розни в России. Он призвал их одуматься и отказаться от следования личным амбициям. Верующих Патриарх Кирилл попросил молиться за защиту России от смуты и сохранение ее единства.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился сегодня к россиянам и участникам военного мятежа ЧВК "Вагнер", призвав последних сложить оружие. Он подчеркнул, что в военное время народу необходимо бережно охранять свое единство и поддерживать друг друга, а разжигание розни является в таких условиях тягчайшим преступлением.

Глава РПЦ обратил внимание, что у мятежа вагнеровцев нет и не может быть оправданий. Общая угроза требует отказываться от следования личным интересам и амбициям.

"Вознося молитвы о мирном разрешении сложившейся ситуации, как Предстоятель Русской Православной Церкви призываю одуматься тех, кто, взяв в руки оружие, готов направить его против своих собратьев"

– Патриарх Кирилл

Глава РПЦ выразил полную поддержку президенту Владимиру Путину и действиям, направленным на недопущение смуты в России. Также он призвал священников, монахов и верующих в миру молиться за сохранение мира и единства в России.