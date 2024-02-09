Патриарх Кирилл поздравил Папу Римского Льва XIV с избранием

Поздравительное письмо Папе Римскому Льву XIV направил Патриарх Кирилл. Он пожелал здоровья и долголетия новому главе Римско-католической церкви.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил нового Папу Римского Льва XIV с избранием на пост главы Римско-католической церкви, сообщили в патриархии.

"Примите искренние поздравления с избранием вас на кафедру Римских епископов! Вы начинаете служение предстоятеля Римско-Католической церкви в особый исторический момент, связанный как с рядом цивилизационных вызовов, так и с определенными знаками надежды"

- Патриарх Кирилл

Он выразил надежду, что при участии Льва XIV отношения двух церквей будут поступательно развиваться.

Патриарх Кирилл также подчеркнул важность имени нового Папы, отметив почитание святителя Льва как католиками, так и православными, и пожелал ему здоровья и долголетия.

Напомним, что конклав в Ватикане, состоящий из 113 кардиналов, избрал Льва XIV 267-м Папой Римским. Он стал первым уроженцем США, занявшим этот почетный пост.