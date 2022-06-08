Пятеро дагестанцев проведут бои на турнире UFC в Эр-Рияде

UFC проведет турнир в Саудовской Аравии 1 февраля. На нем выступят пять уроженцев Дагестана, среди которых – Шара Буллет.

В столице Саудовской Аравии - Эр-Рияде - 1 февраля состоится турнир UFC, в котором примут участие сразу пять уроженцев Дагестана.

Свои поединки проведут тяжеловес Шамиль Газиев, легковес Саид Нурмагомедов и средневес Икрам Алискеров. Им будут противостоять бойцы из США и Бразилии.

Со-главным событием вечера станет бой с участием Шарабутдина Магомедова (Шара Буллет). В поединке в среднем весе он подерется с британцем Майклом Пейджем.

Главным боем турнира станет противостояние еще одного средневеса Нассурдина Имамова, который выступает за Францию, против экс-чемпиона Исраэля Адесаньи.