Вестник Кавказа

Пять районов Дагестана лишатся света

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Электроснабжение отключат в пяти районах Дагестана. Это связано с запланированными работами на энергообъектах. Ограничения будут введены 27 января.

Плановые ограничения электроснабжения коснутся 5 дагестанских районов, сообщает пресс-служба филиала ПАО "Россети Северный Кавказ – Дагэнерго".

Под ограничения попали Кизилюртовский, Казбековский, Кумторкалинский, Акушинский и Табасаранский районы республики.

Отключения связаны с запланированными работами на энергообъектах, которые повысят надежность и качество электроснабжения потребителей.

Стоит добавить, что муниципалитеты лишатся электричества 27 января.

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