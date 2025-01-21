Пять районов Дагестана лишатся света

Электроснабжение отключат в пяти районах Дагестана. Это связано с запланированными работами на энергообъектах. Ограничения будут введены 27 января.
Плановые ограничения электроснабжения коснутся 5 дагестанских районов, сообщает пресс-служба филиала ПАО "Россети Северный Кавказ – Дагэнерго".
Под ограничения попали Кизилюртовский, Казбековский, Кумторкалинский, Акушинский и Табасаранский районы республики.
Отключения связаны с запланированными работами на энергообъектах, которые повысят надежность и качество электроснабжения потребителей.
Стоит добавить, что муниципалитеты лишатся электричества 27 января.