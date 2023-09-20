Пашиняна ждет нелегкий разговор с Путиным

В скором времени состоится телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сейчас ожидается согласование его сроков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Усилия продолжаются. Мы ожидаем согласования сроков телефонного разговора президента Путина и премьера Пашиняна. Как только этот разговор состоится, мы вас будем информировать"
- Дмитрий Песков
На вопрос о том, будет ли аналогичный разговор с Алиевым, Песков ответил: "Пока нет, контакты продолжаются на рабочем уровне. При необходимости такой разговор, конечно же, тоже сможет состояться".
Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины
Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.
Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.