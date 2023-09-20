Пашиняна ждет нелегкий разговор с Путиным

Опубликовано: 13:31, 20 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт премьер-министра Армении

Кремль ожидает согласования сроков телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В скором времени состоится телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сейчас ожидается согласование его сроков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Усилия продолжаются. Мы ожидаем согласования сроков телефонного разговора президента Путина и премьера Пашиняна. Как только этот разговор состоится, мы вас будем информировать"

- Дмитрий Песков

На вопрос о том, будет ли аналогичный разговор с Алиевым, Песков ответил: "Пока нет, контакты продолжаются на рабочем уровне. При необходимости такой разговор, конечно же, тоже сможет состояться".

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.