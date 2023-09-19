Пашинян созвонился с Макроном и Блинкеном

Опубликовано: 20:57, 19 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт премьер-министра Армении

Премьер-министр Армении пообщался сегодня по телефону с президентом Франции и госсекретарем США. Центральной темой разговоров стало обострение ситуации в регионе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел 19 сентября телефонные разговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном.

Центральной темой обеих бесед стали последние событие в Карабахе на фоне начала Азербайджаном антитеррористической операции.

В ходе беседы с Пашиняном французский лидер отметил, что инициирует созыв экстренного заседания Совета безопасности ООН по текущей ситуации в Карабахе.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводится для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносятся только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являются целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволит реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечит безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.