РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Пашинян созвонился с Макроном и Блинкеном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© Фото: сайт премьер-министра Армении
Премьер-министр Армении пообщался сегодня по телефону с президентом Франции и госсекретарем США. Центральной темой разговоров стало обострение ситуации в регионе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел 19 сентября телефонные разговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном.

Центральной темой обеих бесед стали последние событие в Карабахе на фоне начала Азербайджаном антитеррористической операции.

В ходе беседы с Пашиняном французский лидер отметил, что инициирует созыв экстренного заседания Совета безопасности ООН по текущей ситуации в Карабахе.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводится для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносятся только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являются целями в ходе операции.   

Антитеррористическая операция позволит реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечит безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.

Участники протеста в центре Еревана штурмуют здание правительства

Участники протеста в центре Еревана штурмуют здание правительства

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
960 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version