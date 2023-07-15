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Пашинян проводит встречу с главой Евросовета

Никол Пашинян
© Фото: сайт премьера Армении
Никол Пашинян встречается с главой Европейского совета. Сегодня днем состоится трехсторонняя встреча лидеров Армении и Азербайджана, а также Шарля Мишеля.

Встреча армянского премьера Никола Пашиняна и главы Европейского совета Шарля Мишеля стартовала в Брюсселе, сообщил Пашинян в соцсетях.

Ранее в бельгийскую столицу прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев, где также провел встречу с Мишелем.

Напомним, сегодня состоятся переговоры глав Азербайджана и Армении, а также руководителя Евросовета в трехстороннем формате. Они начнутся в 14:00 мск.

Ильхам Алиев и Шарль Мишель обсудили завтрашние трехсторонние переговоры с Пашиняном

Ильхам Алиев и Шарль Мишель обсудили завтрашние трехсторонние переговоры с Пашиняном

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