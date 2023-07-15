Пашинян проводит встречу с главой Евросовета

Опубликовано: 11:13, 15 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт премьера Армении

Никол Пашинян встречается с главой Европейского совета. Сегодня днем состоится трехсторонняя встреча лидеров Армении и Азербайджана, а также Шарля Мишеля.

Встреча армянского премьера Никола Пашиняна и главы Европейского совета Шарля Мишеля стартовала в Брюсселе, сообщил Пашинян в соцсетях.

Ранее в бельгийскую столицу прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев, где также провел встречу с Мишелем.

Напомним, сегодня состоятся переговоры глав Азербайджана и Армении, а также руководителя Евросовета в трехстороннем формате. Они начнутся в 14:00 мск.