Пашинян предложил Армении успокоиться

Армении нужно снизить количество оскорблений и клеветы в медиа-пространстве, объявил глава государства Никол Пашинян, пообещав, что первым перестанет оскорблять оппонентов на следующей неделе. Он пояснил, что республике требуется восстановить общественный консенсус.

Председатель правительства Армении Никол Пашинян через соцсети предложил как своим соратникам, так и своим противникам перестать сквернословить в адрес друг друга для нормализации общественно-политической обстановки в республике.

Армянский премьер пояснил, что в стране нужно восстановить общественный консенсус, а для этого требуется вернуть в медиа-пространство уважительное отношение оппонентов друг к другу и прекратить распространение фейков.

Пашинян пообещал, что подаст пример и перестанет оскорблять те или иные социальные группы как минимум на пять дней 1-5 июля.

"Предлагаю 1 июля как дату начала консенсуса и с этого дня до 5 июля налагаю вето на свой "апокрифический" словарный запас"

– Никол Пашинян

Также глава армянского государства отметил, что в субботу 5 июля расскажет гражданам о том, каким был эффект от этой примирительной инициативы.