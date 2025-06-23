Пашинян предложил Армении успокоиться

Председатель правительства Армении Никол Пашинян через соцсети предложил как своим соратникам, так и своим противникам перестать сквернословить в адрес друг друга для нормализации общественно-политической обстановки в республике.
Армянский премьер пояснил, что в стране нужно восстановить общественный консенсус, а для этого требуется вернуть в медиа-пространство уважительное отношение оппонентов друг к другу и прекратить распространение фейков.
Пашинян пообещал, что подаст пример и перестанет оскорблять те или иные социальные группы как минимум на пять дней 1-5 июля.
"Предлагаю 1 июля как дату начала консенсуса и с этого дня до 5 июля налагаю вето на свой "апокрифический" словарный запас"
– Никол Пашинян
Также глава армянского государства отметил, что в субботу 5 июля расскажет гражданам о том, каким был эффект от этой примирительной инициативы.