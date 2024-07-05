Пашинян поблагодарил США за помощь с демократией

Отвечающая за права человека и демократию замгоссекретаря США провела сегодня в Ереване встречу с главой Армении Николом Пашиняном. Они обсудили нормализацию армяно-азербайджанских отношений и дальнейшее сближение Армении с США, в чем, по их обоюдному мнению, крайне заинтересованы обе стороны.

Замгоссекретаря США Узра Зея сегодня вечером прибыла в Ереван и была немедленно принята председателем правительства Армении Николом Пашиняном. Согласно сообщению пашиняновской пресс-службы, их переговоры были посвящены в первую очередь армяно-азербайджанскому урегулированию.

"Стороны обсудили мирный процесс между Арменией и Азербайджаном. Заместитель госсекретаря подчеркнула, что США будут продолжать способствовать установлению подлинного мира между двумя странами и обеспечению безопасности и стабильности в регионе"

– пресс-служба Никола Пашиняна

Когда речь зашла о сближении США с Арменией, Пашинян выразил благодарность американским властям за поддержку демократии в республике, включая помощь в борьбе с коррупционерами и реформы судов, полицейских служб и других государственных структур. Также он подчеркнул, что рост демократических ценностей является стратегическим приоритетом для Еревана.

Узра Зея, в свою очередь, пообещала Пашиняну, что Вашингтон будет постоянно помогать Армении деньгами и советами в совершенствовании армянской демократии, поскольку стремится как можно теснее сблизиться с Ереваном.