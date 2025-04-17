Пашинян оценил формат встречи представителей МИД стран Южного Кавказа

В середине апреля прошла встреча заместителей глав МИД Азербайджана, Грузии и Армении. Никол Пашинян считает это интересным форматом и надеется на его развитие.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает интересным форматом встречу замминистров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Армении. Слова главы правительства передали армянские СМИ, отметив, что Пашинян заявил об этом до начала 6-й конференции Европейского политического сообщества в Албании.

"Встреча заместителей министров иностранных дел, которая состоится в Тбилиси, - очень интересный формат. Надеюсь, что этот формат будет развиваться и станет более широким"

- Никол Пашинян

Он также оценил усилия премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе по обеспечению успеха этого формата.

Напомним, что встреча заместителей глав МИД Азербайджана, Грузии и Армении прошла в Тбилиси 17 апреля. Тогда стороны обсудили возможности трехстороннего сотрудничества для обеспечения долгосрочной стабильности и стремительного развития региона Южного Кавказа.