Вестник Кавказа

Пашинян оценил формат встречи представителей МИД стран Южного Кавказа

Пашинян оценил формат встречи представителей МИД стран Южного Кавказа
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
В середине апреля прошла встреча заместителей глав МИД Азербайджана, Грузии и Армении. Никол Пашинян считает это интересным форматом и надеется на его развитие.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает интересным форматом встречу замминистров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Армении. Слова главы правительства передали армянские СМИ, отметив, что Пашинян заявил об этом до начала 6-й конференции Европейского политического сообщества в Албании.

"Встреча заместителей министров иностранных дел, которая состоится в Тбилиси, - очень интересный формат. Надеюсь, что этот формат будет развиваться и станет более широким"

- Никол Пашинян

Он также оценил усилия премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе по обеспечению успеха этого формата.

Напомним, что встреча заместителей глав МИД Азербайджана, Грузии и Армении прошла в Тбилиси 17 апреля. Тогда стороны обсудили возможности трехстороннего сотрудничества для обеспечения долгосрочной стабильности и стремительного развития региона Южного Кавказа.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
910 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео


реклама



Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.