Пашинян обсудил миссию ЕС в Армении с еврокомандующим

Командующий гражданскими операциями ЕС прибыл в Ереван. Там Стефано Томат встретился с премьер-министром Армении. На встрече с Николом Пашиняном они обсудили значение миссии ЕС в Армении.

Армянский премьер-министр провел встречу с командующим гражданскими операциями службы внешних связей ЕС Стефано Томатом, о переговорах сообщила пресс-служба Никола Пашиняна.

"Премьер-министр приветствовал визит г-на Томата в Армению и отметил важность деятельности гражданской миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе. Никол Пашинян отметил, что эффективная деятельность миссии способствует обеспечению мира и стабильности в регионе"

– заявление пресс-службы премьера

В сообщении отмечается, что стороны обсудили результаты работы миссии евронаблюдателей. Кроме того, политики подняли тему ее дальнейшей деятельности в Армении.

Участники переговоров также заявили о важном значении непрерывного развития сотрудничества между Арменией и Евросоюзом, которое ведется по множеству направлений.

Напомним, ранее работу миссии ЕС в Армении прокомментировал представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков. Он заявил, что, судя по ряду признаков, миссия ЕС в Армении не выполняет свою цель, которая ставилась перед ней изначально, – это повышение уровня доверия и уменьшение напряженности. "Бинокльная дипломатия", уточнил представитель главы азербайджанского государства, скорее, дает обратный эффект.