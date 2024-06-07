Вестник Кавказа

Пашинян избегает соратников по партии

Никол Пашинян
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
Премьер Армении Никол Пашинян отказался в четверг от встречи с соратниками по партии "Гражданский договор". В соцсетях связывают отмену с акциями протеста.

Запланированное на четверг заседание членов партии "Гражданский договор", возглавляемой премьером Армении Николом Пашиняном, не состоялось. Об этом рассказали армянские СМИ.

Глава кабмина обычно проводил встречу с соратниками каждый четверг. В этот раз председатель правительства нарушил традицию.

Пользователи соцсетей считают, что заседание было перенесено в связи с акцией протеста, которая совпадала по времени с заседанием. Так, на момент вчерашнего вечера, на площади в центре Еревана стоял палаточный лагерь противников Пашиняна. Акцию протеста, длившуются с 9 июня, они прекратили только к утру 14 июня, пообещав вернуться 17 числа.

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