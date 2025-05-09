Парламент Грузии продлил работу комиссии по Саакашвили до 5 июля

Комиссия по расследованию преступлений режима экс-президента Грузии Михаила Саакашвили проработает до 5 июля. Ранее она должна была завершить свою деятельность 5 июня.

Парламент Грузии еще на месяц продлил срок полномочий комиссии по расследованию деятельности режима бывшего президента Михаила Саакашвили и его партии "Единое национальное движение": она проработает до 5 июля, рассказала председатель комиссии Тея Цулукиани.

Ранее сообщалось, что она завершит работу 5 июня.

На пленарном заседании парламента Цулукиани представила отчет о проделанной работе. По ее словам, на текущий момент члены комиссии провели более 30 заседаний и опросили более 100 человек.

"Всего в комиссию поступило около 600 заявлений, 500 из которых уже обработаны. Половина обработанных заявлений касаются пыток, нечеловеческого обращения и/или конфискованного таким образом имущества и бизнеса"

- Тея Цулукиани

Напомним, что следственная комиссия была создана 5 февраля 2025 года. Изначально планировалось, что она сосредоточит свое внимание на преступлениях представителей власти времен Саакашвили до 2012 года, когда на выборах победила ныне правящая партия "Грузинская мечта".

С 1 апреля она получила право также расследовать преступления бывших и действующих чиновников по сегодняшний день.