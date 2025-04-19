Папу Римского выбирают в Ватикане

В Ватикане стартовал конклав – закрытая ассамблея кардиналов, на которой им предстоит избрать нового папу Римского. На папский престол может претендовать каждый из его 133 участников.

Конклав начался вечером в среду в Ватикане – его участникам предстоит выбрать нового папу Римского.

В Сикстинской капелле сейчас заперты 133 кардинала-выборщика, возраст которых не превышает 80 лет. До того момента, когда станет известно имя предстоятеля Римско-католической церкви, кардиналам запрещено контактировать с внешним миром. Несмотря на то, что выборы, скорее всего, пройдут в несколько раундов и, соответственно, займут несколько дней, все это время выборщики не будут покидать отведенную им территорию и даже отдыхать будут в особых местах. Они также дали клятву о неразглашении, за ее нарушение полагается отлучение от церкви.

За процессом наблюдают верующие: они собрались на площади Святого Петра, чтобы увидеть белый дым из трубы в Сикстинской капелле, который служит знаком о том, что папа избран. В общей сложности туда могут прийти 250 тыс католиков. За порядком следят 4 тыс полицейских и военных, а также 3 тыс добровольцев.

Перед конклавом на конгрегации с участием всех кардиналов были названы ключевые характеристики будущего понтифика. Его основная задача – суметь выйти за рамки католической церкви, чтобы наладить связи с иными религиями и культурными мирами. Кроме того, новый папа должен стать мостом и проводником, чтобы объединять людей во времена кризиса миропорядка.