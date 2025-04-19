Вестник Кавказа

Папу Римского выбирают в Ватикане

Площадь Святого Петра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ватикане стартовал конклав – закрытая ассамблея кардиналов, на которой им предстоит избрать нового папу Римского. На папский престол может претендовать каждый из его 133 участников.

Конклав начался вечером в среду в Ватикане – его участникам предстоит выбрать нового папу Римского.

В Сикстинской капелле сейчас заперты 133 кардинала-выборщика, возраст которых не превышает 80 лет. До того момента, когда станет известно имя предстоятеля Римско-католической церкви, кардиналам запрещено контактировать с внешним миром. Несмотря на то, что выборы, скорее всего, пройдут в несколько раундов и, соответственно, займут несколько дней, все это время выборщики не будут покидать отведенную им территорию и даже отдыхать будут в особых местах. Они также дали клятву о неразглашении, за ее нарушение полагается отлучение от церкви.

За процессом наблюдают верующие: они собрались на площади Святого Петра, чтобы увидеть белый дым из трубы в Сикстинской капелле, который служит знаком о том, что папа избран. В общей сложности туда могут прийти 250 тыс католиков. За порядком следят 4 тыс полицейских и военных, а также 3 тыс добровольцев.

Перед конклавом на конгрегации с участием всех кардиналов были названы ключевые характеристики будущего понтифика. Его основная задача – суметь выйти за рамки католической церкви, чтобы наладить связи с иными религиями и культурными мирами. Кроме того, новый папа должен стать мостом и проводником, чтобы объединять людей во времена кризиса миропорядка.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1310 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Папский престол: понтифики, которые вошли в историю

Папский престол: понтифики, которые вошли в историю

3 самых загадочных кладбища в Армении: немецких пленных, евреев, молокан

3 самых загадочных кладбища в Армении: немецких пленных, евреев, молокан

Богатейший человек в истории Европы: когда жил, как получил состояние и изменил мир

Богатейший человек в истории Европы: когда жил, как получил состояние и изменил мир

Битва при Мегиддо: археологи нашли доказательства упомянутого в Библии сражения

Битва при Мегиддо: археологи нашли доказательства упомянутого в Библии сражения

Ессентуки – город рекордов: статуя Христа Спасителя, колесо обозрения и питьевая галерея

Ессентуки – город рекордов: статуя Христа Спасителя, колесо обозрения и питьевая галерея

Еще 9 выходных могут появиться в Грузии

Еще 9 выходных могут появиться в Грузии

Папа Римский Франциск умер

Папа Римский Франциск умер

Пасха 2025: в чем смысл главного праздника православных, как его отмечают?

Пасха 2025: в чем смысл главного праздника православных, как его отмечают?

Благодатный огонь сошел накануне Пасхи

Благодатный огонь сошел накануне Пасхи

Великая суббота 2025: канун Пасхи, рай и Благодатный огонь

Великая суббота 2025: канун Пасхи, рай и Благодатный огонь

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы