Опубликовано: 8:24, 24 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Страны Запада готовятся воспрепятствовать демократическому волеизъявлению российских граждан на выборах президента в 2024 году. Западные страны уже выделили на это средства.

Запад во главе с США намерен сорвать президентские выборы в России в 2023 году. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, отметив, что на это уже выделены средства.

Панфилова подчеркнула, что будущие выборы – это не просто очередные выборы президента, а «вопрос смены эпох».

«Мы понимаем, что главное, и мы понимаем, что на выборы президента России сейчас уже работают, на то, чтобы их снести просто. Огромные средства выделены западными странами, в первую очередь Штатами»

– сказала она.