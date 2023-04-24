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Панфилова предупредила, что США готовятся «снести» выборы президента России

Панфилова предупредила, что США готовятся «снести» выборы президента России
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Страны Запада готовятся воспрепятствовать демократическому волеизъявлению российских граждан на выборах президента в 2024 году. Западные страны уже выделили на это средства.

Запад во главе с США намерен сорвать президентские выборы в России в 2023 году. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, отметив, что на это уже выделены средства.

Панфилова подчеркнула, что будущие выборы – это не просто очередные выборы президента, а «вопрос смены эпох».

«Мы понимаем, что главное, и мы понимаем, что на выборы президента России сейчас уже работают, на то, чтобы их снести просто. Огромные средства выделены западными странами, в первую очередь Штатами»

– сказала она.

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