Палестинские радикалы заявили об обстреле трех городов в Израиле

Группировки "Исламского джихада" атаковали ракетами три города в Израиле.
Военизированные формирования палестинской группировки "Исламский джихад" заявили, что нанесли ракетные удары по израильским городам Ашкелон, Ашдод и Сдерот.
"Мы обстреляли ракетными залпами Ашдод, Ашкелон, Сдерот и поселения около Газы в ответ на сионистские (израильские – ред.) массовые убийства палестинского народа"
– заявление "Исламского джихада".
Напомним, что в середине марта Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа. Тель-Авив рассчитывает полностью ликвидировать структуры ХАМАС в палестинском анклаве.