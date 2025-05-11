Вестник Кавказа

Палестинские радикалы заявили об обстреле трех городов в Израиле

Палестинские радикалы заявили об обстреле трех городов в Израиле
© Фото: Efi Sharir/Creative Commons Attribution 4.0
Группировки "Исламского джихада" атаковали ракетами три города в Израиле.

Военизированные формирования палестинской группировки "Исламский джихад" заявили, что нанесли ракетные удары по израильским городам Ашкелон, Ашдод и Сдерот. 

"Мы обстреляли ракетными залпами Ашдод, Ашкелон, Сдерот и поселения около Газы в ответ на сионистские (израильские – ред.) массовые убийства палестинского народа"

–  заявление "Исламского джихада".

Напомним, что в середине марта Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа. Тель-Авив рассчитывает полностью ликвидировать структуры ХАМАС в палестинском анклаве.

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