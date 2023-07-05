В Кабардино-Балкарии девушка умерла в результате падения с лошади. Тело погибшей было найдено в лесу у села Терскол. Ведется следствие.
Падение с лошади убило девушку в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарской Республики, сообщает пресс-служба МЧС РФ по региону.
Спасатели узнали о случившемся 5 июля в 19:06 мск. Тело погибшей было найдено в лесу, который располагался неподалеку от села Терскол, через 50 минут.
Отмечается, что поисками девушки занимались сотрудники Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России. Тело было передано следственно-оперативной группе.