Туристку с травмой ноги спасли в Кабардино-Балкарии

Опубликовано: 16:55, 1 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Туристка повредившая ногу на высоте 2,6 тыс м над уровнем моря спасена. Угрозы для ее жизни нет.

В пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии проинформировали о спасении девушки, повредившей ногу в ущелье Адыр-Суу в Эльбрусском районе.

«По состоянию на 14:56 мск 1 июля, поисково-спасательные работы в ущелье Адыр-Суу завершены. На высоте 2 600 м спасатели нашли пострадавшую 1984 года рождения местную жительницу, после чего транспортировали вниз»

– пресс-служба МЧС

В экстренном ведомстве уточнили, что угрозы для жизни пострадавшей нет. В настоящее время она находится в больнице.