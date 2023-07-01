Туристку с травмой ноги спасли в Кабардино-Балкарии

Туристка повредившая ногу на высоте 2,6 тыс м над уровнем моря спасена. Угрозы для ее жизни нет.
В пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии проинформировали о спасении девушки, повредившей ногу в ущелье Адыр-Суу в Эльбрусском районе.
«По состоянию на 14:56 мск 1 июля, поисково-спасательные работы в ущелье Адыр-Суу завершены. На высоте 2 600 м спасатели нашли пострадавшую 1984 года рождения местную жительницу, после чего транспортировали вниз»
– пресс-служба МЧС
В экстренном ведомстве уточнили, что угрозы для жизни пострадавшей нет. В настоящее время она находится в больнице.