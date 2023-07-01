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Туристку с травмой ноги спасли в Кабардино-Балкарии

Туристку с травмой ноги спасли в Кабардино-Балкарии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Туристка повредившая ногу на высоте 2,6 тыс м над уровнем моря спасена. Угрозы для ее жизни нет.

В пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии проинформировали о спасении девушки, повредившей ногу в ущелье Адыр-Суу в Эльбрусском районе.  

«По состоянию на 14:56 мск 1 июля, поисково-спасательные работы в ущелье Адыр-Суу завершены. На высоте 2 600 м спасатели нашли пострадавшую 1984 года рождения местную жительницу, после чего транспортировали вниз»

– пресс-служба МЧС

В экстренном ведомстве уточнили, что угрозы для жизни пострадавшей нет. В настоящее время она находится в больнице.

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