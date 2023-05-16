Опубликовано: 16:08, 16 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: МВД Крыма

Необычная авария произошла сегодня днем в районе Ялты. Одним из участников автоинцидента стала скорая помощь.

ДТП, одним из участников которого была машина скорой помощи, случилось сегодня в Крыму, в момент аварии в салоне находилась пациентка, сообщает полиция.

Автокатастрофа случилась сегодня, примерно в 12:45. Внедорожник Range Rover ехал по дороге, ведущей из Симферополя в Ялту.

В какой-то момент дорога стала уходить вправо. Вместо того, чтобы просто последовать за ней и повернуть направо, 58-летний мужчина, управлявший машиной, решил одновременно обогнать другой автомобиль, какой именно - не уточняется.

Однако такой сложный маневр ему не удался. Находясь на встречке, лихач врезался в скорую, которая отвозила 21-летнюю пациентку. От удара девушка получила травмы. На другой скорой ее отвезли в больницу.