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Пациентка скорой пострадала в столкновении с внедорожником в Крыму

Пациентка скорой пострадала в столкновении с внедорожником в Крыму
© Фото: МВД Крыма
Необычная авария произошла сегодня днем в районе Ялты. Одним из участников автоинцидента стала скорая помощь.

ДТП, одним из участников которого была машина скорой помощи, случилось сегодня в Крыму, в момент аварии в салоне находилась пациентка, сообщает полиция.

Автокатастрофа случилась сегодня, примерно в 12:45. Внедорожник Range Rover ехал по дороге, ведущей из Симферополя в Ялту.

В какой-то момент дорога стала уходить вправо. Вместо того, чтобы просто последовать за ней и повернуть направо, 58-летний мужчина, управлявший машиной, решил одновременно обогнать другой автомобиль, какой именно - не уточняется.

Однако такой сложный маневр ему не удался. Находясь на встречке, лихач врезался в скорую, которая отвозила 21-летнюю пациентку. От удара девушка получила травмы. На другой скорой ее отвезли в больницу.

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