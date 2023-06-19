Ожившая на похоронах женщина все же умерла в Эквадоре

Пожилая женщина, которая подала признаки жизни уже во время подготовки похорон, спустя неделю все же скончалась в Эквадоре - на этот раз ее смерть была стопроцентно подтверждена, пишут СМИ.
История 76-летней Беллы Монтойи стала известна всему миру. 9 июня она была доставлена в больницу. Медики предположили, что у нее инсульт. Кроме того, у пациентки остановилось сердце. Реанимационные мероприятия результата не дали, и врачи сообщили родственникам о смерти пожилой женщины, пишет Eluniverso.
Семья забрала тело и перевезла его в похоронное бюро. Монтойю начали готовить к похоронах. Когда тело было уже в гробу, родные заметили, что женщина дышит. Ее снова госпитализировали, чтобы продолжать лечение.
Более того, воспрянувший духом сын женщины добился аннулирования свидетельства о ее смерти, и Беллу признали живой.
К сожалению, 16 июня женщина, лечившаяся в палате интенсивной терапии, действительно умерла - от ишемического инсульта. Смерть Беллы подтвердили ее родственники.