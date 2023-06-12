РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

"Покойница" ожила: жительницу Эквадора едва не похоронили заживо

&quot;Покойница&quot; ожила: жительницу Эквадора едва не похоронили заживо
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Врачи больницы в Эквадоре выдали родным тело скончавшейся женщины, которая оказалась живой. К счастью, она начала подавать признаки жизни еще до похорон.

Скандал произошел 9 июня в Эквадоре. Женщина, которую врачи признали скончавшейся, оказалась жива, причем это выяснилось уже перед похоронами, пишут СМИ.

"В пятницу врач больницы Мартин (города Бабаойо) выдал родным тело Беллы, которая скончалась"

– издание El Universo

Пожилая женщина по имени Белла провела в гробу несколько часов. В какой-то момент ее сын и другие члены семьи сняли крышку гроба, чтобы достать тело и подготовить его к похоронной церемонии. Однако их ждала неожиданная радость - женщина была жива, она подавала отчетливые признаки жизни.

Врачи находятся в недоумении. Они не исключают случай каталепсии - при ней у человека изменяется тонус мышц, и он впадает в обездвиженность.

Сейчас Белла вернулась в больницу, а ее родные собираются подавать в суд.

Штрафы вынудили дагестанца расстрелять дорожную камеру

Штрафы вынудили дагестанца расстрелять дорожную камеру

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
835 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version