"Покойница" ожила: жительницу Эквадора едва не похоронили заживо

Скандал произошел 9 июня в Эквадоре. Женщина, которую врачи признали скончавшейся, оказалась жива, причем это выяснилось уже перед похоронами, пишут СМИ.
"В пятницу врач больницы Мартин (города Бабаойо) выдал родным тело Беллы, которая скончалась"
– издание El Universo
Пожилая женщина по имени Белла провела в гробу несколько часов. В какой-то момент ее сын и другие члены семьи сняли крышку гроба, чтобы достать тело и подготовить его к похоронной церемонии. Однако их ждала неожиданная радость - женщина была жива, она подавала отчетливые признаки жизни.
Врачи находятся в недоумении. Они не исключают случай каталепсии - при ней у человека изменяется тонус мышц, и он впадает в обездвиженность.
Сейчас Белла вернулась в больницу, а ее родные собираются подавать в суд.