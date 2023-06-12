"Покойница" ожила: жительницу Эквадора едва не похоронили заживо

Опубликовано: 2:32, 12 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Врачи больницы в Эквадоре выдали родным тело скончавшейся женщины, которая оказалась живой. К счастью, она начала подавать признаки жизни еще до похорон.

Скандал произошел 9 июня в Эквадоре. Женщина, которую врачи признали скончавшейся, оказалась жива, причем это выяснилось уже перед похоронами, пишут СМИ.

"В пятницу врач больницы Мартин (города Бабаойо) выдал родным тело Беллы, которая скончалась"

– издание El Universo

Пожилая женщина по имени Белла провела в гробу несколько часов. В какой-то момент ее сын и другие члены семьи сняли крышку гроба, чтобы достать тело и подготовить его к похоронной церемонии. Однако их ждала неожиданная радость - женщина была жива, она подавала отчетливые признаки жизни.

Врачи находятся в недоумении. Они не исключают случай каталепсии - при ней у человека изменяется тонус мышц, и он впадает в обездвиженность.

Сейчас Белла вернулась в больницу, а ее родные собираются подавать в суд.