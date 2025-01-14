Вестник Кавказа

Озеро "Тридцатка" благоустроят к лету в Железноводске

Остров Гуливеров на озере в Железноводске
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Настоящее преображение ждет курортное озеро под названием "Тридцатка", популярное для отдыха как у местных жителей, так и у туристов. К началу лета там обновят ключевые объекты инфраструктуры, в том числе детские и спортивные площадки.

Около двух десятков миллионов рублей будет потрачено на работы по благоустройству озера "Тридцатка" в Железноводске, рассказали в мэрии.

Власти города уточнили, что средства на это удалось получить за счет туристического налога, который платят гости города.

"В перечень работ входит замена деревянной набережной, ремонт детских площадок и спортивных тренажеров, ремонт пирсов и увеличение количества гамаков"

– власти города-курорта

Проводиться все эти работы на озере будут до июня – к началу лета их должны завершить.

Градоначальник Евгений Бакулин напомнил, что в 2024 году озеро не удалось подготовить к старту купаний, так что в этом году власти города попробуют наверстать упущенное.

Мэр уточнил, что подготовка к благоустройству стартует в самом скором времени.

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