Один из бюветов временно закроют в Железноводске

Лермонтовский бювет на некоторое время станет недоступен для жителей и гостей Железноводска. Как уточнили в мэрии, это необходимо для того, чтобы проверить состояние этой минеральной воды.

На несколько дней вода пропадет в Лермонтовском бювете Железноводска, предупредили власти города.

В мэрии назвали сроки прекращения подачи данной минералки – она будет недоступна с 7 по 12 февраля – и подчеркнули, что ситуация плановая.

"Плановые работы по переоценке запасов минеральной воды Железноводского месторождения на скважине № 1-Южная проводит акционерное общество "Кавминкурортресурсы"

– руководство Железноводска

В сообщении обращается внимание на то, что запасы воды проверяются регулярно: за их состоянием необходимо постоянно следить. Одновременно специалисты установят, остается ли вода столь же качественной.

Глава города-курорта Евгений Бакулин напомнил, что Железноводск относится к числу моногородов, а точнее курортных городов, и минеральная вода – это буквально основа его существования.

Он уточнил также, что дата окончания работ и, соответственно, подачи воды будет сообщена дополнительно.