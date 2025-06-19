Озеро Балхаш начнут застраивать отелями

Вскоре на казахстанском курортном озере Балхаш в Карагандинской области страны начнется большое строительство – власти решили застроить его современными комфортабельными гостиницами.

Власти Карагандинской области Казахстана ищут инвесторов для строительства высококлассных отелей на курортном озере Балхаш – месте притяжения многих местных и иностранных туристов.

К объектам размещения предъявляются повышенные требования, в числе которых – их категория должна быть не ниже 4 звезд, а комплекс должен содержать не менее 60 комфортабельных современных номеров, передает Sputnik Казахстан.

"Это поможет развитию туризма и увеличит деловую активность в регионе. Работа проводится во исполнение поручения президента Казахстана о содействии в реализации проектов по строительству гостиниц с использованием инструментов социально-предпринимательских корпораций"

- акимат Карагандинской области

Окончательно инвестор определится по итогам открытого конкурса, он будет отвечать за финансирование и строительство гостиниц, а земельные участки ему предоставит местное СПК "Сарыарка", отметили в акимате.

Основные цели проекта – дать мощный импульс к развитию туристической инфраструктуры региона как современного туристического центра Казахстана, простимулировать местную экономику и дать региону новые рабочие места. Поток туристов в регион неуклонно растет – только за последние два года он увеличился на 40%, добавили в акимате.