Вестник Кавказа

Озеро Балхаш начнут застраивать отелями

Озеро Балхаш начнут застраивать отелями
© Фото: Минтранс Казахстана
Вскоре на казахстанском курортном озере Балхаш в Карагандинской области страны начнется большое строительство – власти решили застроить его современными комфортабельными гостиницами.

Власти Карагандинской области Казахстана ищут инвесторов для строительства высококлассных отелей на курортном озере Балхаш – месте притяжения многих местных и иностранных туристов.

К объектам размещения предъявляются повышенные требования, в числе которых – их категория должна быть не ниже 4 звезд, а комплекс должен содержать не менее 60 комфортабельных современных номеров, передает Sputnik Казахстан.

"Это поможет развитию туризма и увеличит деловую активность в регионе. Работа проводится во исполнение поручения президента Казахстана о содействии в реализации проектов по строительству гостиниц с использованием инструментов социально-предпринимательских корпораций"

- акимат Карагандинской области

Окончательно инвестор определится по итогам открытого конкурса, он будет отвечать за финансирование и строительство гостиниц, а земельные участки ему предоставит местное СПК "Сарыарка", отметили в акимате.

Основные цели проекта – дать мощный импульс к развитию туристической инфраструктуры региона как современного туристического центра Казахстана, простимулировать местную экономику и дать региону новые рабочие места. Поток туристов в регион неуклонно растет – только за последние два года он увеличился на 40%, добавили в акимате.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1250 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.