Отставные полицейские стали организаторами ОПГ на Ставрополье

Ставропольский суд сегодня зачитал приговор участникам организованной преступной группы, которую создали сотрудники полиции – она начитывала 55 человек, которые занимались хищениями зерна и удобрений: все получили по заслугам.

Различные сроки заключения и крупные денежные штрафы – таков приговор суда 55 сотрудникам крупного ставропольского сельхозпредприятия и двум бывшим инспекторам ГИБДД, сплотившим их в организованную преступную группу (ОПГ) сообщила пресс-служба СУ СК России.

В 2017 году два предприимчивых "правоохранителя" создали масштабную ОПГ из работников сельхозорганизации "Ставропольское руно", участники которой занимались хищениями с полей зерна и удобрений – сумма ущерба составила 53 млн рублей, сообщает "АиФ-Ставрополье".

Только за два года, с июля 2017 по июнь 2019 года, фигуранты присвоили более 1111 т удобрений и 2248 т пшеницы. Планировали все теперь уже бывшие полицейские – они набирали "кадры", искали грузовые машины, готовили для них "липовые" госномера, продавали краденное – обязанности в банде были четко распределены.

Суд воздал преступникам по заслугам: двоих организаторов и четырех основных соучастников он приговорил к тюремным срокам от 3,5 до 10 лет и штрафами от 200 до 300 тыс рублей, остальные 49 получили условные сроки и штрафы от 100 до 150 тыс рублей.