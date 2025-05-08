Вестник Кавказа

Открытие года "Культурной столицы СНГ" стартует в Лачине

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© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
В азербайджанском городе Лачин сегодня начинается официальная церемония открытия года "Культурная столица СНГ 2025". Мероприятия продлятся по 4 июня.

В городе Лачин в понедельник стартуют мероприятия в рамках официальной церемонии открытия года "Культурная столица СНГ", соответствующее сообщение распространило Минкультуры Азербайджана.

Организаторами выступают Минкультуры Азербайджана и спецпредставительство президента Азербайджана в Лачинском районе.

Сегодня в Лачин прибыли участники мероприятий – официальные лица, представители искусства, художественные коллективы и журналисты из стран СНГ.

Мероприятия будут проходить по 4 июня.

Напомним, Лачин был объявлен "Культурной столицей СНГ на 2025 год" 8 октября прошлого года. Такое решение принял Совет по гуманитарному сотрудничеству СНГ.

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