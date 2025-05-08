Открытие года "Культурной столицы СНГ" стартует в Лачине

В азербайджанском городе Лачин сегодня начинается официальная церемония открытия года "Культурная столица СНГ 2025". Мероприятия продлятся по 4 июня.
В городе Лачин в понедельник стартуют мероприятия в рамках официальной церемонии открытия года "Культурная столица СНГ", соответствующее сообщение распространило Минкультуры Азербайджана.
Организаторами выступают Минкультуры Азербайджана и спецпредставительство президента Азербайджана в Лачинском районе.
Сегодня в Лачин прибыли участники мероприятий – официальные лица, представители искусства, художественные коллективы и журналисты из стран СНГ.
Мероприятия будут проходить по 4 июня.
Напомним, Лачин был объявлен "Культурной столицей СНГ на 2025 год" 8 октября прошлого года. Такое решение принял Совет по гуманитарному сотрудничеству СНГ.