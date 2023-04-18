Отели в Астрахани не дотягивают до "звезд"

Опубликовано: 15:06, 18 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ни одной звезды не получили в Астрахани по итогу проверки большинство отелей и баз отдыха. Пятизведочных гостиниц в Астрахани нашлось всего две.

В Астраханской области большая часть мест размещения не получила ни одной звезды в летнем сезоне 2023 года.

Классификацию на звездность прошли почти 80% астраханских отелей, гостиниц, баз отдыха - свыше 250 объектов. Из них 189 классифицированы без звезд. Отелей категории "5 звезд" в Астрахани насчитали два, "4 звезды" получили семь мест размещения, отдых уровня "3 звезды" предоставляют 30 локаций, "две звезды" заработали 19 отелей и баз отдыха, одна звезда есть по итогу проверки у четырех объектов.

Классифицировать предстоит в Астраханской области еще 20% мест размещения туристов.

Отметим, что 95% расходов на прохождение классификации бизнесу возместят власти в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Ежегодно в отпуск в Астраханскую область приезжают около 3 млн человек, этот регион выбирают обычно рыболовы-любители.