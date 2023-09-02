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Отель загорелся под Туапсе

Отель загорелся под Туапсе
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Джубге произошел сильный пожар в номере отеля. Справиться с огнем пожарные смогли оперативно, пострадавших нет, отель продолжает работу.

Утром в субботу в Джубге поднялись черные клубы дыма - горел один из номеров в крупном отеле.

Возгорание было зафиксировано около 09.30 на улице Кооперативной. Площадь возгорания составила 8 кв м. На место происшествия оперативно выехали огнеборцы - 18 человек и 6 единиц спецтехники. Пожар был ликвидирован, эвакуация отеля не потребовалась. По данным МЧС Краснодарского края, пострадавших нет.

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