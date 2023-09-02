Ставропольскую гостиницу потушили

Гостиница, которая около 20 часов горела в Ставропольском крае, сегодня потушена. МЧС сообщает что пожар ликвидирован и пострадавших нет.
Пожар в одноэтажной гостинице "Дельта" на Ставрополье ликвидирован этим утром.
"Второго сентября Ставропольский край Петровский ГО, город Светлоград, пожар в гостинице "Дельта" ликвидирован"
– МЧС края
Огонь занялся в День знаний около 13.30, горела кровля, общая площадь возгорания составила 1,5 тыс кв м.
Сообщается, что при пожаре никто не пострадал, предстоит оценка ущерба.