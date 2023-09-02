Ставропольскую гостиницу потушили

Опубликовано: 10:37, 2 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Гостиница, которая около 20 часов горела в Ставропольском крае, сегодня потушена. МЧС сообщает что пожар ликвидирован и пострадавших нет.

Пожар в одноэтажной гостинице "Дельта" на Ставрополье ликвидирован этим утром.

"Второго сентября Ставропольский край Петровский ГО, город Светлоград, пожар в гостинице "Дельта" ликвидирован"

– МЧС края

Огонь занялся в День знаний около 13.30, горела кровля, общая площадь возгорания составила 1,5 тыс кв м.

Сообщается, что при пожаре никто не пострадал, предстоит оценка ущерба.