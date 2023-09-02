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Ставропольскую гостиницу потушили

Ставропольскую гостиницу потушили
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Гостиница, которая около 20 часов горела в Ставропольском крае, сегодня потушена. МЧС сообщает что пожар ликвидирован и пострадавших нет.

Пожар в одноэтажной гостинице "Дельта" на Ставрополье ликвидирован этим утром.

"Второго сентября Ставропольский край Петровский ГО, город Светлоград, пожар в гостинице "Дельта" ликвидирован"

– МЧС края

Огонь занялся в День знаний около 13.30, горела кровля, общая площадь возгорания составила 1,5 тыс кв м.

Сообщается, что при пожаре никто не пострадал, предстоит оценка ущерба.

На Ставрополье горит гостиница

На Ставрополье горит гостиница

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