Отдых в Египте подешевел на треть

Опубликовано: 11:42, 19 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Резкое падение цен на туры в Египет произошло в последние несколько дней. Стоимость обвалилась вместе со спросом.

Путевки в Египет из России дешевели в течение недели на фоне войны Израиля и Палестины, начавшейся с нападения ХАМАС на Израиль. О тенденции рассказали в группе компаний "Слетать.ру".

По данным ее аналитиков, спрос на туры и их стоимость начали падать 11 октября, передает РИА Новости. За период до 17 октября продажи уменьшились на 4%, цены на предложения обвалились в диапазоне 25-31%. После этой даты оба показателя стабилизировались.

"С высокой долей вероятности к падению стоимости туров в Египет в рамках динамического ценообразования привели колебания спроса, происходящие в первую неделю после начала конфликта в Израиле"

– Слетать.ру

В пресс-службе напомнили о похожей тенденции в феврале 2023 года, когда спрос на туры в Турцию и цены на них резко упали, но потом достаточно быстро – всего за неделю – восстановились.