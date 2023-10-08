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ХАМАС переносит схватку с Израилем в Египет?

Машина полиции Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Новое чрезвычайное происшествие, напрямую связанное с событиями в секторе Газа, случилось сегодня в городе Александрия на севере Египта – там египетский полицейский застрелил двух израильских туристов.

Происшествие с человеческими жертвами произошло сегодня в египетской Александрии – там местный полицейский неожиданно открыл огонь по туристическому автобусу, перевозившему путешественников из Израиля, сообщает телеканал Sada el-Balad со ссылкой на источник в органах безопасности.

Полицейский в крупном туристическом центре на севере Египта открыл беспорядочную стрельбу по израильской туристической группе, передвигавшейся по городу на автобусе. Сначала сообщалось о семерых погибших и одном раненом гражданах Израиля и Египта, однако позже в МИД страны сообщили, что погибли двое израильтян и один гражданин Египта, еще один египтянин был ранен, передает РИА Новости.

"Сегодня утром во время туристического визита группы израильтян в Александрию (Египет) местный житель открыл по ним огонь, в результате чего были убиты двое граждан Израиля и местный египетский гид"

- МИД Египта

Стрелка задержали, мотивы его поступка выясняются.

Атака на Израиль: к ХАМАС подключился &quot;Хезболлах&quot;

Атака на Израиль: к ХАМАС подключился "Хезболлах"

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