ХАМАС переносит схватку с Израилем в Египет?

Происшествие с человеческими жертвами произошло сегодня в египетской Александрии – там местный полицейский неожиданно открыл огонь по туристическому автобусу, перевозившему путешественников из Израиля, сообщает телеканал Sada el-Balad со ссылкой на источник в органах безопасности.
Полицейский в крупном туристическом центре на севере Египта открыл беспорядочную стрельбу по израильской туристической группе, передвигавшейся по городу на автобусе. Сначала сообщалось о семерых погибших и одном раненом гражданах Израиля и Египта, однако позже в МИД страны сообщили, что погибли двое израильтян и один гражданин Египта, еще один египтянин был ранен, передает РИА Новости.
"Сегодня утром во время туристического визита группы израильтян в Александрию (Египет) местный житель открыл по ним огонь, в результате чего были убиты двое граждан Израиля и местный египетский гид"
- МИД Египта
Стрелка задержали, мотивы его поступка выясняются.