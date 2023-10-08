ХАМАС переносит схватку с Израилем в Египет?

Опубликовано: 14:51, 8 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новое чрезвычайное происшествие, напрямую связанное с событиями в секторе Газа, случилось сегодня в городе Александрия на севере Египта – там египетский полицейский застрелил двух израильских туристов.

Происшествие с человеческими жертвами произошло сегодня в египетской Александрии – там местный полицейский неожиданно открыл огонь по туристическому автобусу, перевозившему путешественников из Израиля, сообщает телеканал Sada el-Balad со ссылкой на источник в органах безопасности.

Полицейский в крупном туристическом центре на севере Египта открыл беспорядочную стрельбу по израильской туристической группе, передвигавшейся по городу на автобусе. Сначала сообщалось о семерых погибших и одном раненом гражданах Израиля и Египта, однако позже в МИД страны сообщили, что погибли двое израильтян и один гражданин Египта, еще один египтянин был ранен, передает РИА Новости.

"Сегодня утром во время туристического визита группы израильтян в Александрию (Египет) местный житель открыл по ним огонь, в результате чего были убиты двое граждан Израиля и местный египетский гид"

- МИД Египта

Стрелка задержали, мотивы его поступка выясняются.