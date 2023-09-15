Отдых в Адыгее станет ярче за счет глэмпингов

Федеральные власти впервые выделят Адыгее средства на создание глэмпингов – комфортных домиков для отдыха на природе. В общей сложности республика получит более 150 млн рублей.
Глэмпинги построят на средства, выделенные правительством России, в Адыгее. Детали рассказали в пресс-службе главы республики.
Всего на эти цели предназначено 153 млн рублей. Из них треть – 53 млн – будут доступны уже в текущем году. Остальные 100 млн придут в Адыгею в следующем году, пишет "Интерфакс".
Глава Адыгеи подчеркнул, что республика впервые была включена в список получателей федеральных средств для создания модульных отелей.
"Проекты планируется реализовать рядом с крупными действующими гостиницами и популярными туристическими местами. Для Адыгеи - это Майкопский район. Модульные отели будут построены в шаговой доступности от наших главных достопримечательностей"
– Мурат Кумпилов