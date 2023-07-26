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Отдых в Абхазии расширится спелеотуризмом

Отдых в Абхазии расширится спелеотуризмом
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Пещеры Абхазии станут предметом более пристального изучения спелеологов с перспективой использовать их для спелеотуризма. Помощь в этом окажут специалисты РГО в Крыму.

Новые абхазские пещеры скоро могут стать туристическими объектами. Такая возможность обсуждалась на круглом столе.

Мероприятие было проведено Sputnik Абхазия.

Уже сейчас ведутся исследования абхазских пещер. Работы осуществляют Русское географическое общество в Крыму и абхазский Госкомитет по экологии.

Прежде чем запускать новое направление туризма, отметили участники мероприятия, надо тщательно изучить пещеры, чтобы выяснить, какие глубины будут безопасны для туристов.

Пещеры Абхазии

На сегодняшний день для туристов доступны Новоафонская пещера в одноименном городе (Гудаутский район), а также две пещеры у села Отап в Очамчирском районе - Абрскила и Голова Отапа.

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