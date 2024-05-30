Осенью в Чечне заработает новая солнечная электростанция

В Ачхой-Мартановском районе Чечни завершается подготовка к вводу в эксплуатацию солнечной электростанции мощностью 9,2 МВт, построенной группой компаний "Хевел", сообщили в пресс-службе компании.
"На объекте завершены строительно-монтажные работы, на солнечную электростанцию подано напряжение, ведутся пуско-наладочные работы. Ввод объекта в эксплуатацию и выход на розничный рынок электроэнергии запланированы в III квартале текущего года"
- пресс-служба компании "Хэвел"
В год новая электростанция будет вырабатывать порядка 13 млн кВт/ч, которая будет поступать в единую энергосистему региона и потом распределяться по потребителям, передает "Интерфакс".
Это уже вторая солнечная электростанция группы в республике - летом 2021 года в Чечне заработала Наурская СЭС, мощность которой почти вдвое меньше - 5 МВт, в ее строительство было инвестировано 500 млн рублей.