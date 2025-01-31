ОРВИ закрывает школы и детсады в Северной Осетии

Скачок заболеваемости ОРВИ привел к закрытию ряда детских садов и школ в Северной Осетии, заявила глава республиканского Минобразования Элла Алибекова.
"На сегодняшний день, в связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ: закрыты 13 групп в детских садах и 12 детских садов; закрыты 5 школ и 23 класса в различных образовательных учреждениях"
– министр
По словам чиновницы, возглавляемое ей ведомство, в сотрудничестве со структурами системы здравоохранения, а также Роспотребнадзором, следить за развитием ситуации.
Ранее стало известно, что из-за вспышки ОРВИ и гриппа в Ростовской области вводятся ряд ограничений. Они касаются медицинских и социальных учреждений. Прежде всего, во всех них вводится масочный режим. А в учреждениях, где люди находятся круглосуточно, вводится полный карантин. Попасть в них смогут только те, кто ухаживает за пациентами.