ОРВИ закрывает школы и детсады в Северной Осетии

Несколько образовательных учреждений временно закрыты в Северной Осетии – причиной стало большое количество заболевших ОРВИ в этих детсадах и школах. Кроме того, карантин вводится и в отдельных группах и классах.

Скачок заболеваемости ОРВИ привел к закрытию ряда детских садов и школ в Северной Осетии, заявила глава республиканского Минобразования Элла Алибекова.

"На сегодняшний день, в связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ: закрыты 13 групп в детских садах и 12 детских садов; закрыты 5 школ и 23 класса в различных образовательных учреждениях"

– министр

По словам чиновницы, возглавляемое ей ведомство, в сотрудничестве со структурами системы здравоохранения, а также Роспотребнадзором, следить за развитием ситуации.

Ранее стало известно, что из-за вспышки ОРВИ и гриппа в Ростовской области вводятся ряд ограничений. Они касаются медицинских и социальных учреждений. Прежде всего, во всех них вводится масочный режим. А в учреждениях, где люди находятся круглосуточно, вводится полный карантин. Попасть в них смогут только те, кто ухаживает за пациентами.