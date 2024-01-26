Oracle Advisory Group: избиратели Азербайджана поддерживают правительство республики

По данным социологического опроса, проведенного компанией Oracle Advisory Group среди избирателей Азербайджана, больше 85% опрошенных считают республику безопасной для проживания. 97% респондентов довольны политикой главы государства и намерены отдать свой голос за него на предстоящих выборах.

Американская организация Oracle Advisory Group в преддверие президентских выборов провела соцопрос среди избирателей Азербайджанской Республики, чтобы проанализировать предвыборную среду в стране.

В процессе исследования был задан вопрос о том, считают ли граждане, что АР является самой стабильной страной в регионе. Больше 85% респондентов согласились с этим.

Также социологический опрос включал в себя вопрос о том, за кого бы избиратели отдали свой голос, если бы выборы проходили сегодня.

Большая часть опрошенных ответила, что полностью удовлетворена работой президента республики. В частности, 97% избирателей отдали бы свой голос за Ильхама Алиева. 1,2% за Захида Оруджа, 0,7% за Фазиля Мустафы, 0,5 % за Рази Нуруллаева, 0,3% за Гудрата Гасангулиева, 0,2% за Фуада Алиева, 0,1% за Эльшада Мусаева.

Компания подчеркивает, что результаты опроса являются отражением отношения граждан к работе властей. Жители страны выказывают свое доверие и поддержку президенту.