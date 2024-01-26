Ильхам Алиев поздравил Азербайджан с Днем молодежи

Президент Азербайджана поздравил молодежь страны с праздником. Он отметил, что нынешнее молодое поколение будет расти в новую эру для республики.

Сегодня отмечается День молодежи Азербайджана, по случаю праздника публикацией в соцсети поделился президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Наша молодежь отныне будет подрастать, как представители победоносного народа", - написал азербайджанский лидер.

День молодежи в Азербайджане был установлен в 1997 году. Это государственный праздник, выходного в связи с ним не предусмотрено.