Ильхам Алиев: между Баку и Ереваном де-факто уже царит мир

На границе Азербайджана и Армении спокойно уже в течение нескольких месяцев, сообщил Ильхам Алиев. По его словам, де факто страны уже достигли мира.

Между Азербайджаном и Арменией де-факто уже существует мир. Такое заявление сделал 1 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с генеральным секретарем Межпарламентского союза.

Он подчеркнул, что на армяно-азербайджанской границе мирная обстановка царит на протяжении последних нескольких месяцев. Глава государства добавил при этом, что для того, чтобы довести этот процесс до логического завершения, нужно заключить мирное соглашение и положить конец территориальным претензиям Армении в отношении Азербайджана.

В этой связи он акцентировал внимание на том, что в Декларации о независимости Армении содержатся прямые призывы к присоединению Карабахского региона Азербайджана к Армении и нарушению территориальной целостности Азербайджана, и ссылки на этот документ также отражены в Конституции Армении.

"В других нормативно-правовых документах Армении также есть территориальные претензии против Азербайджана, во многих конвенциях и в других документах, к которым присоединилась Армения, имеются многочисленные оговорки, не признающие суверенитет Азербайджана над Карабахом"

– пресс-служба азербайджанского лидера

Он поведал, что в основу исков Еревана против Баку в международных судах также составляют такие вопросы, как непризнание Арменией суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, отделение Карабаха от Азербайджана.

"Президент Азербайджана отметил, что мира можно достичь, если положить конец этим претензиям, внести изменения в Конституцию Армении и другие нормативно-правовые документы. Подчеркнув важность скорейшего осуществления этого в Армении, глава государства сказал, что начало внутренних дискуссий по этому вопросу в Армении в настоящее время рассматривается как позитивный шаг, и это может создать хорошую возможность для скорейшего завершения мирного процесса"

– пресс-релиз

Кроме того, Ильхам Алиев рассказал, какие события серьезно ударили по мирному процессу. Он отметил, что это поздравление, направленное властями Армении 2 сентября 2023 года по случаю "независимости" сепаратистского режима в Карабахе, а также состоявшиеся через неделю после этого так называемые "президентские выборы".

После этого Азербайджан был вынужден был провести антитеррористические мероприятия, чтобы обеспечить свою территориальную целостность и суверенитет, объяснил глава государства.