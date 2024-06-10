Опрос выявил лидера на выборах президента Ирана

За две недели до выборов президента Ирана среди шести кандидатов лидирует председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф. Такие данные дал опрос.

Почти треть жителей Ирана собираются проголосовать на выборах президента Исламской Республики за спикера Меджлиса Мохаммада Багера Галибафа, показал опрос Shenaakht.

Лучшим кандидатом его сочли почти 29% респондентов.

Второе место занял представитель духовного лидера в Совбезе Саид Джалили, набравший результат порядка 20%. В первую тройку также попал и бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиан.

Остальных поддержали менее 4% голосов.

Однако стоит отметить, что чуть более четверти опрошенных еще не решили, за кого голосовать.

Кроме того, далеко не все граждане собираются приходить на избирательные участки. Намерены голосовать более 53% респондентов, почти 30% выборы проигнорируют, а 17,4% пока не решили наверняка.