Определились все участники полуфиналов Лиги чемпионов

Опубликовано: 0:33, 20 апр 2023 (UTC+3 MSK)

"Манчестер Сити" обыграл мюнхенскую "Баварию" по сумме двух матчей и вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Также в 1/2 финала вышел миланский "Интер", оказавшийся сильнее лиссабонской "Бенфики"

Вечером 19 апреля были сыграны заключительные встречи четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов, по итогам которых определились все участники 1/2 финала.

"Бавария" – "Манчестер Сити"

Матч недельной давности завершился в пользу английского клуба со счетом 3:0. Ответная игра в Мюнхене получилась менее результативной. На 35-й минуте гости получили право на пенальти, однако нападающий Эрлинг Холанд пробил выше ворот. Норвежец исправился в начале второго тайма. Воспользовавшись ошибкой защитника мюнхенцев, форвард вышел на рандеву с голкипером и отправил мяч в сетку ворот – 1:0 в пользу "Манчестера". А на 83-й минуте одиннадцатиметровый заработали уже хозяева. Его уверенно реализовал полузащитник Йозуа Киммих, но на большее "Баварии" не хватило времени. В следующий раунд вышел "Манчестер Сити".

"Интер" – "Бенфика"

В первом матче "сухую" победу со счетом 2:0 одержали "Интер", а в ответном поединке команды подарили болельщикам настоящее голевое пиршество. В составе "Интера" голами отметились полузащитник Николо Барелла (14-я минута) и нападающие Лаутаро Мартинес (65-я) и Хоакин Корреа (78-я). У "Бенфики" отличились полузащитник Фредрик Эурснес (38-я), защитник Антониу Силва (86-я) и нападающий Петар Муса (90+5). По сумме двух встреч в следующую стадию вышел "Интер".

Кто с кем сыграет в 1/2 финала?

В полуфинале турнира мадридский "Реал" встретится с "Манчестер Сити", а "Милан" сразится с "Интером". Первые встречи состоятся 9 и 10 мая, а ответные – 16 и 17 мая.