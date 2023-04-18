Стали известны первые участники 1/2 финала Лиги чемпионов

Сегодня вечером состоялось два ответных матча четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов. Лондонский "Челси" уступил дома мадридскому "Реалу" (0:2). На 58-й минуте полузащитник мадридцев Родриго отправил первый мяч в сетку ворот хозяев, а на 80-й минуте он оформил дубль, установив тем самым окончательный результат. В следующий раунд вышел королевский клуб.
В параллельном матче "Наполи" не смог на свое поле взять реванш у "Милана" за поражение недельной давности. Команды сыграли вничью 1:1. На гол, забитый нападающим гостей Оливье Жиру на 43-й минуте, "Наполи" ответил точным ударом Виктора Осимхена в компенсированное ко второму тайму время. В следующую стадию турнира вышел "Милан".
С кем "Реал" и "Милан" сыграют в полуфинале?
Мадридцы в 1/2 финала встретятся с победителем противостояния "Манчестер Сити" – "Бавария". "Милан" сыграет с победителем пары "Бенфика" – "Интер". Оба ответных матча в этих парах будут сыграны в среду вечером. Начало – в 22:00 (мск).