Стали известны первые участники 1/2 финала Лиги чемпионов

Опубликовано: 23:55, 18 апр 2023 (UTC+3 MSK)

"Реал" и "Милан" стали первыми полуфиналистами Лиги чемпионов сезона 2022/23. Мадридцы по сумме двух встреч оказались сильнее лондонского "Челси", а "Милан" сломил сопротивление "Наполи".

Сегодня вечером состоялось два ответных матча четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов. Лондонский "Челси" уступил дома мадридскому "Реалу" (0:2). На 58-й минуте полузащитник мадридцев Родриго отправил первый мяч в сетку ворот хозяев, а на 80-й минуте он оформил дубль, установив тем самым окончательный результат. В следующий раунд вышел королевский клуб.

В параллельном матче "Наполи" не смог на свое поле взять реванш у "Милана" за поражение недельной давности. Команды сыграли вничью 1:1. На гол, забитый нападающим гостей Оливье Жиру на 43-й минуте, "Наполи" ответил точным ударом Виктора Осимхена в компенсированное ко второму тайму время. В следующую стадию турнира вышел "Милан".

С кем "Реал" и "Милан" сыграют в полуфинале?

Мадридцы в 1/2 финала встретятся с победителем противостояния "Манчестер Сити" – "Бавария". "Милан" сыграет с победителем пары "Бенфика" – "Интер". Оба ответных матча в этих парах будут сыграны в среду вечером. Начало – в 22:00 (мск).